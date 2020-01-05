Летчики Черноморского флота отработали посадку на движущийся фрегат

Пилоты Ка-27 совершили около двух десятков взлетов и посадок на палубу фрегата "Адмирал Григорович" в Черном море

Экипажи вертолетов палубной авиации Черноморского флота провели учения на фрегате "Адмирал Григорович". Пилоты обрабатывали взлет и посадку на движущейся платформе. Учения проходили и днем, и ночью.

Пилоты называют такой способ посадки на палубу "по-самолетному". В таких случаях вертолету приходится идти на снижение, параллельно догоняя движущуюся посадочную площадку.

Кроме того, в такой тренировке отрабатывалось проведение расчетов, которые обеспечивают полеты вертолетов. Всего летчики совершили около 20 взлетов и посадок на палубу "Адмирала Григоровича".