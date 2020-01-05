17:12 05 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Видео

"Нет войне с Ираном": в США прошли акции против политики Белого дома

Получить короткую ссылку
104 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2877/46/28774698.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200105/28774757/video-usa-iran-no-war-belyi-dom.html

Мир продолжает пристально следить за развитием событий на Ближнем Востоке и обострением отношений между США и Ираном. Однако неравнодушные не просто наблюдают, но и активно выражают свою гражданскую позицию, в том числе американцы.

В нескольких городах США накануне состоялись акции против дальнейшего роста напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана. Демонстранты в Нью-Йорке и Вашингтоне несли постеры с надписями: "Позор", "Нет войне и санкциям против Ирана", "Хватит бомбить Ирак". Люди скандировали лозунги, призывающие к миру и стабильности.

Между тем в воскресенье тело убитого в результате операции США в Ираке командующего спецподразделением "Кудс" армии Ирана, генерала Касема Сулеймани доставили на родину, стартовала церемония прощания.

В ночь на 3 января американцы провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в США считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Праздник колядок Hristos Se naște, slăviți-L
Атмосфера зимнего волшебства на празднике колядок
Нет войне в Иране: анти-военная акция протеста на Тайм Сквер в Нью-Йорке
"Нет войне с Ираном": в США прошли акции против политики Белого дома
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться