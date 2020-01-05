"Нет войне с Ираном": в США прошли акции против политики Белого дома

Мир продолжает пристально следить за развитием событий на Ближнем Востоке и обострением отношений между США и Ираном. Однако неравнодушные не просто наблюдают, но и активно выражают свою гражданскую позицию, в том числе американцы.

В нескольких городах США накануне состоялись акции против дальнейшего роста напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана. Демонстранты в Нью-Йорке и Вашингтоне несли постеры с надписями: "Позор", "Нет войне и санкциям против Ирана", "Хватит бомбить Ирак". Люди скандировали лозунги, призывающие к миру и стабильности.

Между тем в воскресенье тело убитого в результате операции США в Ираке командующего спецподразделением "Кудс" армии Ирана, генерала Касема Сулеймани доставили на родину, стартовала церемония прощания.

В ночь на 3 января американцы провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в США считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.