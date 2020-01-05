19:49 05 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Зеленое лакомство: в зоопарке Берлина питомцев покормили рождественскими елками

Получить короткую ссылку
23 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2877/75/28777555.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200105/28777566/video-elki-berlin-slony.html

Ежегодно в одном из зоопарков Берлина в вольерах для слонов, верблюдов и дикобразов появляются рождественские ели, украшенные кусочками овощей, фруктов и сдобой

Нераспроданные деревья дарят зоопарку поставщики елей. Принимаются только свежие "подарки", так как рождественские елки из домов могут содержать химикаты или остатки украшений.

Поначалу некоторые животные настороженно относятся к появлению этих хвойных красавиц на своей территории, но внимательно присмотревшись и принюхавшись, понимают - это что-то съедобное и даже вкусное.

Слоны едят сами ели, для обезьян деревья украшают овощами и фруктами, а тигров радуют елочными игрушками из мяса.

Праздник привлекает особое внимание посетителей, в первую очередь детей, которые с интересом наблюдают за праздничным пиршеством зверей.

Берлинский зоопарк - один из самых больших зоопарков Германии. Ни в одном зоопарке мира не представлено такое количество видов животных, как в нем.

Зоопарк славится высокой продолжительностью жизни питомцев. В нем живут 71-летний фламинго Инго и 60-летняя горилла Леди Фату.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
А Снегурочек вы не забыли: фото помощниц со всего мира Дедов Морозов и Санты
Праздничное меню: животных в зоопарке Берлина покормили рождественскими елками
Зеленое лакомство: в зоопарке Берлина питомцев покормили рождественскими елками
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться