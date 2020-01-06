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Рождественские колядки: живой фольклор в антураже экспонатов

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200106/28760258/rozhdestvenskie-kolyadki-v-natsionalnom-muzee-etnografii-i-estestvennoy-istorii.html

В Национальном музее этнографии и естественной истории была показана красочная программа святочных песнопений. Этот своеобразный обрядовый показ уже имеет пятилетнюю историю.

Под сводами выставочных залов рождественские колядки и песни исполнили церковные хоры из разных уголков нашей страны. 

Фольклорные коллективы, приехавшие в столицу с севера, центра и юга Молдовы, показали, как бережно хранят у них дома старинные традиции, к которым с удовольствием приобщается молодое поколение.

В пожеланиях светлого праздника и счастья в новом году эпическое переплелось с лирическим, а доброта с талантом.

Юные исполнители получили в дар калачи, сласти и благодарственные дипломы.

Мероприятие организовано Национальным музеем этнографии и естественной истории совместно с митрополией Кишинева и всея Молдовы, в частности, Синодальным отделом по культурным связям с общественностью.

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