Новые тарифы на междугородние рейсы уже бьют по карману

Зимние праздники - подходящее время для встреч со многими родственниками. Граждане Молдовы устремились в другие города и села страны.

Те, кто часто ездит по стране общественным транспортом, с этого года должны будут платить больше за междугородние поездки. Тарифы на пассажирские перевозки междугороднего значения повысились с 1 января 2020 года. Теперь один километр пути будет стоить не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и маршруток, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

Корреспондент Sputnik Молдова пообщался с гражданами и выяснил, что они думают о таких мерах властей.

Большинство опрошенных выразили недовольство повышением цен. Люди сетовали на низкие зарплаты и пенсии в стране. По их словам, теперь поездки в другие населенные пункты Молдовы для некоторых могут стать роскошью.

Несмотря на общее недовольство, собеседники отметили, что понимают положение водителей, которым тоже тяжело. Но, по мнению людей, им самим тоже приходится нелегко, а перевозчикам можно было бы помочь другими способами.

"Водителям может выгодно, а нам нет. Это везде видно. Им тоже тяжело, но нам еще сложнее. Может стоило сначала с заправками разбираться? Особенно сейчас в праздники, мне кажется, что все пользуются случаем", - заявил один из опрошенных.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников. Повышение произойдет в зависимости от удобства и безопасности транспортных единиц.

Все пассажирские автобусы с 1 февраля по 1 октября 2020 года пройдут проверку, после чего им будет присвоена соответствующая категория комфорта. Процедура будет проводиться на авторизованных станциях технического осмотра.

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