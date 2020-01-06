Похороны Сулеймани: слезы аятоллы Хаменеи, обещание "второго Вьетнама" - видео

Аятолла Али Хаменеи возглавил церемонию прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани. Во время традиционной молитвы Высший руководитель Ирана не смог сдержать слез.

На похоронах также присутствовал президент Ирана Хасан Роухани. Церемония прошла в Тегеране в понедельник, 6 января.

Почтить память Сулеймани на улицы столицы вышли десятки тысяч людей.

США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил на церемоннии прощания советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом", — цитирует его телеканал Al-Alam.

Иранский генерал был ликвидирован 2 января во время налета американской авиации. В российском МИД заявили, что действия США чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.

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