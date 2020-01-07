Священник Виталий Шинкарь о праздновании Рождества Христова - видео

Священник Виталий Шинкарь в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, как правильно отмечать светлый праздник Рождества Христова.

Протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь в передаче "Утро на Sputnik’е" рассказывает о том, как священнослужители относятся к тому, что в Молдове Рождество, согласно закону о выходных днях, отмечают дважды.

Священнослужитель также рассказал о том, что принято делать в Рождество, и почему в этот день неправильно, поздравляя, говорить: "Счастливого Рождества!".

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