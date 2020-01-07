В Тегеране простились с генералом Сулеймани: иранцы требуют отомстить

Обозреватели отмечают, что такого скопления людей Иран не помнит со времен похорон аятоллы Хомейни в 1989 году.

Похороны генерала Касема Сулеймани, убитого в ночь на 3 января в результате ракетного удара с американского дрона в Ираке по распоряжению президента США Дональда Трампа, собрали в Тегеране сотни тысяч, а по некоторым подсчетам, и миллионы человек.

Обозреватели отмечают, что такого массового выражения скорби Иран не помнит со времен похорон аятоллы Хомейни в 1989 году. По заявлению иранских властей, отдать последние почести Сулеймани пришли около двух миллионов граждан Ирана. AP Photo / Ebrahim Noroozi МИД Ирана: Тегеран примет решение, которое заставит США пожалеть

Похоронная процессия и траурные собрания по всей стране переросли в манифестации, участники которой призывают иранские власти к мести Соединенным Штатам. Собравшиеся скандировали "Месть! Месть", обвиняя правительство США и президента Трампа в убийстве Сулеймани, которого в Иране считают национальным героем.

Сразу же после известия о гибели генерала Тегеран заявил, что не оставит без ответа этот, по мнению иранских властей, террористический акт.

Также иранские власти объявили о намерении прекратить соблюдение условий международного соглашения по ядерной программе Ирана и об отказе от лимита на число центрифуг для обогащения урана.

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