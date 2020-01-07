11:31 07 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Видео

В Тегеране простились с генералом Сулеймани: иранцы требуют отомстить

Получить короткую ссылку
0 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Sputnik / RUPTLY
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2878/39/28783934.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200107/28783969/v-tegerane-prostilis-s-generalom-suleymani-irantsy-trebuyut-otomstit.html

Обозреватели отмечают, что такого скопления людей Иран не помнит со времен похорон аятоллы Хомейни в 1989 году.

Похороны генерала Касема Сулеймани, убитого в ночь на 3 января в результате ракетного удара с американского дрона в Ираке по распоряжению президента США Дональда Трампа, собрали в Тегеране сотни тысяч, а по некоторым подсчетам, и миллионы человек.

Обозреватели отмечают, что такого массового выражения скорби Иран не помнит со времен похорон аятоллы Хомейни в 1989 году. По заявлению иранских властей, отдать последние почести Сулеймани пришли около двух миллионов граждан Ирана.
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
AP Photo / Ebrahim Noroozi
МИД Ирана: Тегеран примет решение, которое заставит США пожалеть

Похоронная процессия и траурные собрания по всей стране переросли в манифестации, участники которой призывают иранские власти к мести Соединенным Штатам. Собравшиеся скандировали "Месть! Месть", обвиняя правительство США и президента Трампа в убийстве Сулеймани, которого в Иране считают национальным героем.

Сразу же после известия о гибели генерала Тегеран заявил, что не оставит без ответа этот, по мнению иранских властей, террористический акт.

Также иранские власти объявили о намерении прекратить соблюдение условий международного соглашения по ядерной программе Ирана и об отказе от лимита на число центрифуг для обогащения урана.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Теги:
Иран


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
А Снегурочек вы не забыли: фото помощниц Дедов Морозов и Сант со всего мира
Религиозный лидер Ирана Али Хаменеи плакал на похоронах Сулеймани
Похороны Сулеймани: слезы аятоллы Хаменеи, обещание "второго Вьетнама" - видео
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться