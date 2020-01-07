Путин и Медведев посетили рождественские богослужения

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили рождественские богослужения в храмах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для участия в праздничной службе Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга. Ночную Божественную литургию служил настоятель собора Николай Брындин. Также в соборе встречали Рождество полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дмитрий и Светлана Медведевы в рождественскую ночь традиционно посетили кафедральный соборный храм Христа Спасителя, где Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме собралось несколько тысяч человек. Во время службы председатель Правительства и его супруга Светлана находились в окружении воспитанников воскресных школ.

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