20:38 07 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Путин и Медведев посетили рождественские богослужения

Получить короткую ссылку
68 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2878/71/28787187.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200107/28787457/putin-i-medvedev-posetili-rozhdestvenskie-bogosluzheniya.html

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили рождественские богослужения в храмах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для участия в праздничной службе Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга. Ночную Божественную литургию служил настоятель собора Николай Брындин. Также в соборе встречали Рождество полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дмитрий и Светлана Медведевы в рождественскую ночь традиционно посетили кафедральный соборный храм Христа Спасителя, где Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме собралось несколько тысяч человек. Во время службы председатель Правительства и его супруга Светлана находились в окружении воспитанников воскресных школ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Рождества Христова в городах России - яркие фото
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться