В Турцию через Сирию: почему Путин внезапно прилетел в Дамаск - видео

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Президент России Владимир Путин в Дамаске встретился с президентом Сирии Башаром Асадом - смотрите на видео, как лидер РФ прилетел в Сирию.
О визите Путина в Сирию не было известно заранее. 7 января борт номер один вылетел в Дамаск. Путин отправился в командный пункт российской группировки войск.
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Sputnik / Михаил Климентьев
По пути из аэропорта Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".
В командном пункте российского лидера встретил президент Сирии Башар Асад.
Перед президентами военные зачитали важные доклады. Как продвигается борьба с терроризмом и почему президент Сирии в беседе с Путиным перешел на русский язык- смотри в нашем видео.
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