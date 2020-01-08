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В Турцию через Сирию: почему Путин внезапно прилетел в Дамаск - видео

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© Video : Sputnik / RUPTLY / Syrian presidency media office
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200108/28798970/turkey-cherez-syria-pochemu-putin-vnezapno-priletel-v-damask.html

Президент России Владимир Путин в Дамаске встретился с президентом Сирии Башаром Асадом - смотрите на видео, как лидер РФ прилетел в Сирию.

О визите Путина в Сирию не было известно заранее. 7 января борт номер один вылетел в Дамаск. Путин отправился в командный пункт российской группировки войск.

Встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© Sputnik / Михаил Климентьев
Владимир Путин провел встречу с Башаром Асадом в Дамаске
По пути из аэропорта Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

В командном пункте российского лидера встретил президент Сирии Башар Асад.

Перед президентами военные зачитали важные доклады. Как продвигается борьба с терроризмом и почему президент Сирии в беседе с Путиным перешел на русский язык- смотри в нашем видео.

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