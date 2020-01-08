Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" - видео

Смотрите на видео, как прошла официальная церемония запуска "Турецкого потока", в которой приняли участие лидеры России и Турции.

В среду днем в Стамбуле состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они длились немногим более полутора часов. После переговоров прошла церемония открытия "Турецкого потока".

"Все присутствующие являются свидетелями важного события не только для России и Турции, но и для государств Европы. Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты", - сказал Путин.

По его словам, поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы.

Проект "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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