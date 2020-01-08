Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" - видео

В среду днем в Стамбуле состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они длились немногим более полутора часов. После переговоров прошла церемония открытия "Турецкого потока".
"Все присутствующие являются свидетелями важного события не только для России и Турции, но и для государств Европы. Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты", - сказал Путин.
Проект "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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