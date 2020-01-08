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"Турецкий поток" официально открыт: что будет с ценами на газ

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© Video : Sputnik / RUPTLY
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Sputnik Молдова
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Беспрецедентный по своим масштабам газопровод "Турецкий поток" официально запущен 8 января. Он был построен в рекордные сроки - менее, чем за 3 года.

Торжественная церемония открытия трубопровода прошла в турецкой столице с участием президента России Владимира Путина, президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Сербии Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.

"Хочу выразить благодарность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий, за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проекта, имеющего национальное значение", - сказал Путин.

Владимир Путин и Тайип Эрдоган
© AFP 2019 / MUSTAFA KAMACI
Путин: поставки газа по "Турецкому потоку" обеспечат энергобезопасность Европы
"Турецкий поток" проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее проложена сухопутная нитка до границ с сопредельными странами. Оттуда газ экспортируется в Грецию, Северную Македонию и Болгарию. В скором времени газ также пойдет в Сербию и Венгрию. Как заверили в Газпроме, запасов голубого топлива хватит более, чем на 100 лет поставок.

Проект "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

С запуском газопровода операторы в Европе смогут установить более низкие тарифы для потребителей.

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