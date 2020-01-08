"Турецкий поток" официально открыт: что будет с ценами на газ

Торжественная церемония открытия трубопровода прошла в турецкой столице с участием президента России Владимира Путина, президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Сербии Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.
"Хочу выразить благодарность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий, за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проекта, имеющего национальное значение", - сказал Путин.
Проект "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
С запуском газопровода операторы в Европе смогут установить более низкие тарифы для потребителей.
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