Чужого горя не бывает: москвичи принесли цветы к посольствам Украины и Ирана

Москвичи принесли цветы к дипломатическим представительствам Украины и Ирана в память о погибших в авиакатастрофе в Тегеране - смотрите видео.

Украинский лайнер, направлявшийся в Киев, 8 января потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу).

Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров (в том числе двое украинцев), которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

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