Чужого горя не бывает: москвичи принесли цветы к посольствам Украины и Ирана

Украинский лайнер, направлявшийся в Киев, 8 января потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров (в том числе двое украинцев), которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.
Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.
Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.
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