Единая служба "112": какое количество звонков поступило на ее номер в праздники

Кишинев, 9 янв - Sputnik. Минувший год стал очень продуктивным и загруженным для 82 операторов службы экстренной помощи "112", быстрота реакции которых ежедневно помогает спасать тысячи граждан нашей страны. Ежедневно каждый из них принимает около 500 экстренных вызовов.

Алена Морогай работает оператором с момента создания службы "112". Она говорит, что ее служба требует немалых сил, но, тем не менее, она любит то, чем занимается.

"Обычно мы работаем без перерывов. У нас уже есть опыт, в "112" работают люди с очень стабильной психикой", - рассказывает женщина.

Она утверждает, что в новогоднюю ночь был отмечен большой поток звонков - около 13 тысяч. Это почти на три тысячи больше, чем в обычные дни. По официальным данным, наиболее востребованной услугой была медицинская помощь. В 69% случаев реальных чрезвычайных ситуаций потребовалось вмешательство скорой помощи. В новогоднюю ночь также были зафиксированы случаи пожаров и покушений на жизнь человека.

В день празднования Рождества по старому стилю, 7 января, в службу "112" обратилось около девяти тысяч граждан со всей страны. К счастью, не все звонки были связаны с чрезвычайными ситуациями.

"У нас хорошая реакция, мы не стрессуем, работаем и в праздники, и по выходным, быстро и c большой ответственностью", - подчеркнула Морогай.

Специалист по связям с общественностью службы экстренной помощи "112" Анна Карпович говорит, что одной из основных проблем, с которыми сталкиваются операторы, являются оскорбительные или ложные вызовы. Тем не менее, в 2019 году удалось уменьшить количество несрочных вызовов на 9%.

"Сейчас мы насчитываем в среднем 59% несрочных вызовов, соответствуя среднему показателю, зарегистрированному в Европе. Кроме того, в 2019 году мы посетили конференцию в Швеции, где получили диплом по внедрению космической технологии - передовой мобильной локализации, с помощью которой можно определить местоположение вызывающего абонента, если он свяжется с нами с телефона на системе Android. Мы входим в топ-10 странах Европы, внедривших эту систему", - отметила Карпович.

Единая национальная служба экстренной помощи "112" была запущена в Республике Молдова почти два года назад. Она призвана принимать и обрабатывать экстренные вызовы на единый номер телефона и сокращать время реагирования специалистов путем автоматической локализации вызывающего абонента. Услуга работает круглосуточно, все звонки являются бесплатными для пользователей, как в фиксированной, так и в мобильной сети.

В 2019 году Единая Национальная Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала в общей сложности более трех миллионов звонков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK