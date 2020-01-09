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Конфликт Ирана и США: ждать ли снижения напряженности на Ближнем Востоке

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Sputnik Молдова
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что обеспокоены обострением отношений между США и Ираном.

Эскалация произошла на фоне убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. 

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряжённости между США и Ираном и негативными последствиями, которые она оказывает на Ирак. Мы оцениваем американскую операцию по уничтожению командующего отрядом аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время его поездки в Багдад 3 января 2020 года как акт, который подрывает стабильность и безопасность в регионе", - говорится в совместном заявлении лидеров РФ и Турции по итогам переговоров в Стамбуле.

Президенты двух стран также подчеркнули, что "обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют нахождению решений сложных проблем Ближнего Востока, но, наоборот, приведут к новому витку нестабильности и в итоге нанесут ущерб всем сторонам".

Другие подробности - в нашем видео.

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