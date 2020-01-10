Учения ВМФ у берегов Крыма: присутствие и оценка Владимира Путина

Были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники Северного и Черноморского флотов.

В ходе маневров военные суда выполнили пуски ракет "Калибр" и "Москит", авиация отработала боевую стрельбу крылатыми ракетами "Кинжал", а береговой ракетный комплекс "Утес" поразил надводные цели.

Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал за ходом стрельб.

По его оценке, Военно-Морским флотом было проведено крупное и успешное учение с хорошими результатами работы в море.

Главком ВМФ Николай Евменов отметил, что были опробованы новые формы и способы применения боевой техники. Результаты учений будут проанализированы и доложены главе государства.

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