16:38 10 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Учения ВМФ у берегов Крыма: присутствие и оценка Владимира Путина

Получить короткую ссылку
93 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Ruptly / Министерство обороны РФ
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2881/52/28815282.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200110/28815385/vladimir-putin-ponablyudal-za-ucheniyami-vmf-u-beregov-kryma.html

Были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники Северного и Черноморского флотов.

В ходе маневров военные суда выполнили пуски ракет "Калибр" и "Москит", авиация отработала боевую стрельбу крылатыми ракетами "Кинжал", а береговой ракетный комплекс "Утес" поразил надводные цели.

Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал за ходом стрельб.

По его оценке, Военно-Морским флотом было проведено крупное и успешное учение  с хорошими результатами работы в море.

Главком ВМФ Николай Евменов  отметил, что были опробованы новые формы и способы применения боевой техники. Результаты учений будут проанализированы и доложены главе государства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Корабли ВМФ России взяли на сопровождение суда НАТО в Черном море
Путин о том, когда войска получат "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Посейдон"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошло открытие третьих зимних юношеских Олимпийских игр - фото
Cколько звонков приняли операторы службы 112 на Новый год и Рождество
Единая служба "112": какое количество звонков поступило на ее номер в праздники
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться