19:28 10 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Глава "Молдовагаз" в интервью Sputnik рассказал об энергобезопасности страны

Получить короткую ссылку
45 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2881/91/28819112.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200110/28818408/glava-moldovagaz--interviu-sputnik-rasskazal-ob-energobezopasnosti-strany.html

Руководитель "Молдовагаз" рассказал о том, может ли республика в будущем пострадать от отношений между Москвой и Киевом по вопросу транзита голубого топлива через Украину.

Из-за газового спора между Москвой и Киевом по транзиту "голубого топлива" через Украину официальный Кишинева находился в довольно затруднительном положении - республика рисковала остаться с 1 января 2020 года без газа. Власти республики икали альтернативные вариант обеспечения энергобезопасности страны. Однако под занавес прошедшего года проблема разрешилась - все необходимые документы подписаны и с 2020 года через Украину осуществляется транзит газа в Европу, в том числе и в Молдову. Может ли республика оказаться в аналогичной ситуации в преддверии 2021 года, в комментарии Sputnik Молдова рассказал глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Газ
© CC0 / Pixabay / stevepb
Что произойдет с тарифом на газ: заявление главы "Молдовагаз" – видео

"Если мы говорим про транзит через территорию Украины, то контракт подписан на пять лет. Что касается, нашего контракта, не думаю, что есть какие-то риски. Но в любом случае, вне зависимости от отношений между Россией и Украиной у нас есть реверс, у нас есть возможность получать газ по Турецкому потоку. Это, считаю, самое большое достижение, к которому мы все вместе пришли при поддержке руководства страны для обеспечения энергобезопасности Молдовы", - сказал Чебан.

В последний день 2019-го российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявлял глава "Молдовагаз".

Киев начал транзит российского газа в Европу: что говорят в "Молдовагаз">>>

Тогда же было подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Транзит российского газа в ЕС и Молдову через Украину вырос в 2019 году
"Турецкий поток" официально открыт: что будет с ценами на газ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошло открытие третьих зимних юношеских Олимпийских игр - фото
Глава Молдовагаз в интервью Sputnik рассказал об энергобезопасности страны
Глава "Молдовагаз" в интервью Sputnik рассказал об энергобезопасности страны
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться