Глава "Молдовагаз" в интервью Sputnik рассказал об энергобезопасности страны

Руководитель "Молдовагаз" рассказал о том, может ли республика в будущем пострадать от отношений между Москвой и Киевом по вопросу транзита голубого топлива через Украину.

Из-за газового спора между Москвой и Киевом по транзиту "голубого топлива" через Украину официальный Кишинева находился в довольно затруднительном положении - республика рисковала остаться с 1 января 2020 года без газа. Власти республики икали альтернативные вариант обеспечения энергобезопасности страны. Однако под занавес прошедшего года проблема разрешилась - все необходимые документы подписаны и с 2020 года через Украину осуществляется транзит газа в Европу, в том числе и в Молдову. Может ли республика оказаться в аналогичной ситуации в преддверии 2021 года, в комментарии Sputnik Молдова рассказал глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Если мы говорим про транзит через территорию Украины, то контракт подписан на пять лет. Что касается, нашего контракта, не думаю, что есть какие-то риски. Но в любом случае, вне зависимости от отношений между Россией и Украиной у нас есть реверс, у нас есть возможность получать газ по Турецкому потоку. Это, считаю, самое большое достижение, к которому мы все вместе пришли при поддержке руководства страны для обеспечения энергобезопасности Молдовы", - сказал Чебан.

В последний день 2019-го российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявлял глава "Молдовагаз".

Киев начал транзит российского газа в Европу: что говорят в "Молдовагаз">>>

Тогда же было подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK