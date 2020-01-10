Иран отрицает версию крушения украинского Boeing из-за попадания ракеты

Авиакатастрофа произошла под Тегераном в ночь на 8 января. Все 176 человек на борту – 167 пассажиров и девять членов экипажа – погибли.

Сейчас ведется расследование причин крушения, одна из версий – возгорание двигателя. Изначально эту версию поддержал и Запад, но спустя несколько дней в СМИ появились сообщения, что на самом деле самолет по ошибке сбили иранскими ЗРК.

Привязать к истории удалось даже Россию: на месте крушения якобы найдены обломки ракет российского производства.

Тегеран назвал психологической войной заявления Запада о том, что украинский Boeing 737 был, якобы, сбит ракетой.

"Медиа-шумиха вокруг ракет класса "земля-земля", запущенных Ираном по американским военным базам в Ираке, и их возможное отношение к катастрофе украинского Boeing - это, конечно, спекуляции", - заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, ракеты Fateh-313 никак не могли пересечь маршрут украинского лайнера, летевшего из Тегерана в противоположную от атакованных иранскими военными баз в Ираке.

Другие подробности – в нашем видео.

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