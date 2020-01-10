Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди

В Молдове выросла стоимость пассажирских перевозок. Власти выступили с уточнением, когда весь транспорт пройдет аттестацию на уровень комфортности. Тем временем граждане негодуют, уже ощутив этот скачок цен.

В министерстве экономики и инфраструктуры выступили с уточнениями, когда все пассажирские автобусы пройдут проверку и их распределят по категориям комфорта.

"Первый период проверок и распределения закончится к 1 апреля. Две трети транспорта из автобусного парка будут иметь подтвержденную категорию комфорта до 1 июня. Полностью завершится этот процесс к 1 октября", - заявил госсекретарь Минэкономики Юлиан Постикэ.

По его словам, на данный момент авторизованы проводить проверку только 18 из 100 станций техобслуживания, но в ближайшее время это число вырастет.

Тарифы на пассажирские перевозки по междугородним маршрутам повысились с 1 января 2020 года. Теперь один километр пути будет стоить не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и маршруток, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

Граждане республики уже ощутили на себе новые цены. В опросе, проведенном корреспондентом Sputnik Молдова, большинство людей выразили недовольство тем, что поездки обходятся им дороже.

Собеседники сетовали на низкие зарплаты и пенсии в стране. По их словам, добраться в другие населенные пункты Молдовы для многих может стать непозволительной роскошью.

Несмотря на общее недовольство, пассажиры отметили, что понимают положение водителей, которым тоже тяжело. Но, по мнению людей, им самим тоже приходится нелегко, а перевозчикам можно было бы помочь другими способами.

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