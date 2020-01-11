Повлияет ли запуск "Турецкого потока" на тарифы в Молдове

Руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан прокомментировал в интервью Sputnik Молдова запуск "Турецкого потока". Отвечая на вопрос, скажется ли это на транзите газа через территорию республики, и не ударит ли открытие новой ветки по экономике страны, чиновник отметил, что данный аспект коснется только "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз".
По его словам, разница между доходами и расходами по транзиту в целом за год составляет 150 миллионов леев.
"Да, это большая для нас сумма. Она чувствительна для предприятия. Но с другой стороны, кто-то бы вспоминал о доходах оператора сети, если бы у нас не было газа? Никто бы не вспоминал. Здесь надо считать с точки зрения энергобезопасности. А энергобезопасность стоит денег", - отметил глава "Молдовагаз".
По словам Чебана, тарифы для потребителей останутся на том же уровне, что есть сейчас.
"Не будет ни роста, ни снижения. Это наш прогноз", - отметил руководитель "Молдовагаз".
Все, что нужно знать о "Турецком потоке"
Беспрецедентный по своим масштабам газопровод "Турецкий поток" официально запущен 8 января. Он был построен в рекордные сроки - менее, чем за 3 года.
Проект "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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С запуском газопровода операторы в Европе смогут установить более низкие тарифы для потребителей.
Газовый вопрос для Молдовы
Тогда же было подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.
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