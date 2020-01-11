Повлияет ли запуск "Турецкого потока" на тарифы в Молдове

Глава "Молдовагаз" рассказал, может ли ударить по экономике республики запуск "Турецкого потока", а также прояснил вопрос, касающийся тарифов на газ для конечных потребителей в стране.

Руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан прокомментировал в интервью Sputnik Молдова запуск "Турецкого потока". Отвечая на вопрос, скажется ли это на транзите газа через территорию республики, и не ударит ли открытие новой ветки по экономике страны, чиновник отметил, что данный аспект коснется только "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз".

"Если это и ударит по экономике, то только по экономике "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз". Доходы от транзита отразятся на доходах этих компаний. Я не вижу, как на данном этапе, исходя из того анализа, который у нас есть, что это слишком отразится на конечных потребителях природного газа в Республике Молдова", - сказал Чебан.

По его словам, разница между доходами и расходами по транзиту в целом за год составляет 150 миллионов леев.

"Да, это большая для нас сумма. Она чувствительна для предприятия. Но с другой стороны, кто-то бы вспоминал о доходах оператора сети, если бы у нас не было газа? Никто бы не вспоминал. Здесь надо считать с точки зрения энергобезопасности. А энергобезопасность стоит денег", - отметил глава "Молдовагаз".

По словам Чебана, тарифы для потребителей останутся на том же уровне, что есть сейчас.

"Не будет ни роста, ни снижения. Это наш прогноз", - отметил руководитель "Молдовагаз".

Все, что нужно знать о "Турецком потоке"

Беспрецедентный по своим масштабам газопровод "Турецкий поток" официально запущен 8 января. Он был построен в рекордные сроки - менее, чем за 3 года.

Газовая ветка проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее проложена сухопутная нитка до границ с сопредельными странами. Оттуда газ экспортируется в Грецию, Северную Македонию и Болгарию. В скором времени газ также пойдет в Сербию и Венгрию. Как заверили в "Газпроме", запасов голубого топлива хватит более, чем на 100 лет поставок.

Проект "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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С запуском газопровода операторы в Европе смогут установить более низкие тарифы для потребителей.

Газовый вопрос для Молдовы

В последний день 2019-го российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявлял глава "Молдовагаз".

Тогда же было подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

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