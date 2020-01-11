Путин: Россия способна самостоятельно достроить "Северный поток-2"

Россия ценит ответственную позицию Германии по проекту "Северный поток — 2", отметил Владимир Путин по итогам переговоров с Ангелой Меркель. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что проект необходимо завершить до конца и, по словам Путина, Россия способна сделать это самостоятельно.

"Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи", - заявил Путин.

Российский лидер добавил, что работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года.

Меркель, в свою очередь, заявила, что проект легитимирован посредством нового европейского законодательства.

"Северный поток" посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока", - сказала Меркель.

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