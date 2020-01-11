Путин рассказал, к чему приведут боевые действия на Ближнем Востоке - видео

Нельзя допустить крупномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке, так как это приведет к глобальной катастрофе, отметил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Что касается ситуации в целом - то надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там война идет - мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона, Ближнего Востока, но и для всего мира", - сказал Путин.

По его словам, такие действия приведут к "новым масштабным исходам людей с территорий традиционного проживания, к новым потокам беженцев", не только в Европу, но и в другие регионы.

"Это будет гуманитарная, межрелигиозная, экономическая катастрофа, потому что это приведет к разрушению или огромному ущербу для мировой экономики и мировой энергетики", - добавил президент.

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