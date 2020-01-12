Вице-премьер по реинтеграции – гость радиостудии Sputnik Молдова

Фленкя: как меняется ситуация в вопросе приднестровского регулирования>>>

В эфире передачи "Утро на Sputnik’е" вице-премьер рассказывает об отношениях Кишинева и Тирасполя, о переговорном процессе в формате "5+2", о том, возможен ли сценарий федерализации Молдовы, о ситуации с контрабандой через приднестровский регион, а также об инициативе российской стороны об утилизации боеприпасов в Колбасне.

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