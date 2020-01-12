Конгресс США предложил ограничить военные полномочия Трампа

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Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента Дональда Трампа.
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Нельзя допустить крупномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке, так как это приведет к глобальной катастрофе, отметил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Жертва драки скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого на 72 часа.
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