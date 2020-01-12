Конгресс США предложил ограничить военные полномочия Трампа

Конгрессмены обеспокоены спонтанными решениями Дональда Трампа в отношении Ирана, которые привели к эскалации конфликта. Ранее по личному приказу Трампа в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в ответ на действия США Иран провел ракетную атаку на военные базы американцев на территории Ирака. Обмен ударами поставил страны на грань полномасштабного военного столкновения. Подробнее об этой и других ошибках Трампа смотрите в нашем видео.

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