Попытка сорвать строительство "Северного потока – 2": очередной промах Трампа

Старания президента США помешать завершению работ на газопроводе лишили его имиджа, как он сам себя называет, лучшего переговорщика.

Давление и введенные санкции только больше рассорили США и европейских партнеров, но проект не сорвали.

С критикой Вашингтона выступили глава МИД Австрии Александер Шалленберг и канцлер Германии Ангела Меркель.

А президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод.

Во многих комментариях подчеркивается, что Вашингтон не скрывает: его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях. Но надежды США на то, что они заставят Европу и ее лидера – Германию покупать дорогой американский сжиженный газ, тоже слишком оптимистичны.

Берлин, по мнению директора Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуарда Попова, "до последнего будут пытаться диверсифицировать закупки газа. Основной объем продукции они, конечно, будут покупать у нас, но и заметный – у американцев. Не потому, что им это выгодно, а чтобы оказать воздействие на продавца – немцы филигранно владеют этой техникой".

Эксперт уверен, что "При этом ничего принципиально не изменилось. Европа, Германия заинтересованы прежде всего в российском газе".

Другие подробности – в нашем видео.

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