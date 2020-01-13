Попытка сорвать строительство "Северного потока – 2": очередной промах Трампа

Давление и введенные санкции только больше рассорили США и европейских партнеров, но проект не сорвали.
С критикой Вашингтона выступили глава МИД Австрии Александер Шалленберг и канцлер Германии Ангела Меркель.
А президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод.
Во многих комментариях подчеркивается, что Вашингтон не скрывает: его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях. Но надежды США на то, что они заставят Европу и ее лидера – Германию покупать дорогой американский сжиженный газ, тоже слишком оптимистичны.
Берлин, по мнению директора Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуарда Попова, "до последнего будут пытаться диверсифицировать закупки газа. Основной объем продукции они, конечно, будут покупать у нас, но и заметный – у американцев. Не потому, что им это выгодно, а чтобы оказать воздействие на продавца – немцы филигранно владеют этой техникой".
Эксперт уверен, что "При этом ничего принципиально не изменилось. Европа, Германия заинтересованы прежде всего в российском газе".
Другие подробности – в нашем видео.
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