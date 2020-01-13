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Попытка сорвать строительство "Северного потока – 2": очередной промах Трампа

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© Ruptly / WH.GOV / РИА НОВОСТИ / AP Photo
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200113/28840068/popytka-sorvat-stroitelstvo-severnogo-potoka--2-ocherednoy-promakh-trumpa.html

Старания президента США помешать завершению работ на газопроводе лишили его имиджа, как он сам себя называет, лучшего переговорщика.

Давление и введенные санкции только больше рассорили США и европейских партнеров, но проект не сорвали.

Участок магистрального газопровода Северный поток, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
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С критикой Вашингтона выступили глава МИД Австрии Александер Шалленберг и канцлер Германии Ангела Меркель.

А президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод.

Во многих комментариях подчеркивается, что Вашингтон не скрывает: его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях. Но надежды США на то, что они заставят Европу и ее лидера – Германию покупать дорогой американский сжиженный газ, тоже слишком оптимистичны.

Берлин, по мнению директора Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуарда Попова, "до последнего будут пытаться диверсифицировать закупки газа. Основной объем продукции они, конечно, будут покупать у нас, но и заметный – у американцев. Не потому, что им это выгодно, а чтобы оказать воздействие на продавца – немцы филигранно владеют этой техникой".

Эксперт уверен, что "При этом ничего принципиально не изменилось. Европа, Германия заинтересованы прежде всего в российском газе".

Другие подробности – в нашем видео.

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