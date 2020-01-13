Конфликт США и Ирана: как Вашингтон пытается сохранить влияние на Ближнем Востоке

Призывы к Североатлантическому альянсу "быть более вовлеченным" звучат на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе.
Эксперты отмечают, что в контексте отношений между Вашингтоном и его союзниками по НАТО развертывание военно-морских сил представляется наиболее вероятным сценарием.
Формальный повод для подвижек в подходе США - усиление конфронтации с Ираном, но аналитики уверены, что Белый дом преследует другие геополитические цели.
В частности, власти США хотят вовлечь в орбиту НАТО страны Ближнего Востока, что, кстати могло бы поправить финансовое положение блока.
Характерна позиция министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, высказанная в интервью изданию Sunday Times.
"Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший", — заявил министр.
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