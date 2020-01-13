Конфликт США и Ирана: как Вашингтон пытается сохранить влияние на Ближнем Востоке

В администрации президента США Дональда Трампа все чаще говорят о возможности расширения и усиления НАТО на новом для него стратегическом театре.

Призывы к Североатлантическому альянсу "быть более вовлеченным" звучат на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе.

Эксперты отмечают, что в контексте отношений между Вашингтоном и его союзниками по НАТО развертывание военно-морских сил представляется наиболее вероятным сценарием.

Формальный повод для подвижек в подходе США - усиление конфронтации с Ираном, но аналитики уверены, что Белый дом преследует другие геополитические цели.

В частности, власти США хотят вовлечь в орбиту НАТО страны Ближнего Востока, что, кстати могло бы поправить финансовое положение блока.

Характерна позиция министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, высказанная в интервью изданию Sunday Times.

"Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший", — заявил министр.

Подробности - в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK