Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Сирию

Президент России и его сирийский коллега обсудили идею: предложить главе Соединенных Штатов повторить путь апостола Павла и последовать его примеру.

Беседа между президентами двух стран состоялась 7 января в кафедральном соборе Святой Девы Марии в рамках визита российского лидера в столицу Сирии.

Фрагмент разговора Путина и Асада был показан в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Во время обсуждения предания об апостоле Павле, который, как считается, принял христианство по дороге к Дамаску, Асад упомянул американского лидера. "Если Трамп по этой дороге проедет, сразу с ним станет все нормально", - сказал президент Сирии.

В свою очередь Владимир Путин предложил пригласить Дональда Трампа в Дамаск: "Исправится, исправится. Пригласите, он приедет".

В ответ Асад выразил свою готовность, после чего российский лидер сказал, что передаст данное предложение американскому коллеге.

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