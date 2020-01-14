Повышение штрафов для нарушителей чистоты в городе: кишиневцы "за" - видео

В столичной администрации намерены бороться с безответственностью многих граждан. По тем, кто мусорит в городе, могут крепко ударить леем. Что об этой инициативе примэрии (мэрии) Кишинева думают жители столицы.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан выразил недовольство тем, как относятся к "лицу" города некоторые его жители, а также главы муниципальных управлений.

Чебан потребовал, чтобы те, кто мусорит в городе, были наказаны штрафами в десятки тысяч леев.

Корреспондент Sputnik Молдова вышел на улицы Кишинева и выяснил, что граждане думают о чистоте в городе и выдвинутой инициативе столичного градоначальника.

Большинство опрошенных признали, что Кишинев, действительно, стал грязным и неухоженным. Ситуация получше только в Центре, а в других районах, особенно на окраинах хуже некуда.

Виноваты в этом, по мнению граждан, безответственные жители столицы, которых очень много.

"Мы виноваты, граждане. Власти нам могут помогать, но они не будут бегать каждый раз и поднимать за нами мусор", - заявила одна из участниц опроса.

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Инициативу о многотысячных штрафах поддержали почти все опрошенные. Жители Кишинева уверены, что необходимо наказывать людей за нарушения, как за границей.

Некоторые выразили мнение, что санкции нужны, но применять их надо с умом, ведь не на каждого они подействуют.

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