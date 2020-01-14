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В сирийской провинции Идлиб вступил в силу режим прекращения огня

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© Video : Ruptly / РИА НОВОСТИ
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Благодаря приостановке военных действий контролируемые боевиками районы покинули сотни сирийских жителей.

О режиме прекращения огня договорились Россия и Турция. Перемирие вступило в силу 12 января.

© Sputnik / Михаил Алаеддин
В Минобороны России рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Как ранее сообщил Центр по примирению враждующих сторон, в полдень были открыты три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации.

Сирийская армия подготовила три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска.

Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщил во вторник, что с середины декабря число внутренне перемещенных лиц в результате боевых действий в Идлибе увеличилось на 300 тысяч человек.

Другие подробности – в нашем видео.

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