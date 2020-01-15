Путин: мы обязаны защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ заявил, что попыткам исказить историю нужно противопоставлять факты - видео.

Российский лидер обратил внимание на то, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Для России 9 мая - самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память - не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе. Иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты", - заявил Путин.

По его словам, в России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов кино- и фотоматериалов во Второй мировой войне, доступных, как для граждан России, так и для всего мира.

"Такая работа - наш долг, как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями", - подчеркнул Путин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK