Путин: РФ готова укреплять сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами

Президент России Владимир Путин убежден, что серьезный и прямой разговор об основах, принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, уже назрел.

Соответствующее заявление он сделал во время обращения к Федеральному собранию РФ, комментируя последние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Мы видим, как непредсказуемо и неуправляемо развиваются события в мире, что происходит на Ближнем Востоке в Северной Африке, как региональные конфликты могут стремительно перерастать в угрозы для всего международного сообщества. Убежден, что серьезный и прямой разговор об основах, принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо проявить политическую волю, мудрость, мужество. По словам Путина, время требует осознания общей ответственности и реальных действий. А подать пример, по его мнению, обязаны страны-основательницы Организации Объединенных Наций.

"Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений", - сказал президент РФ.

Путин также обратил внимание на то, что "Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами".

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом, всех могу заверить, - наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - заявил российский лидер.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

После того, как 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, обострилась обстановка на Ближнем Востоке.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки".

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

При этом никто из американцев не погиб. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

Кроме того, 8 января под Тегераном произошла авиакатастрофа с украинским пассажирским лайнером. В результате погибли 176 человек – все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту. 11 января Иран признал, что сбил украинский Boeing, приняв его за вражеский самолет. Президент страны Хасан Роухани сообщил, что расследование "непростительной ошибки", приведшей к авиакатастрофе, продолжится.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK