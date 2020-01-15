17:49 15 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.39
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Что знают жители Молдовы о Михае Эминеску

Получить короткую ссылку
010
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2886/56/28865653.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200115/28865735/chto-znayut-zhiteli-moldovy-o-mikhae-eminesku.html

В среду исполнилось 170 лет со дня рождения великого поэта Михая Эминеску. В этот день в Молдове отмечается Национальный день культуры.

В день, когда отмечается знаменательная дата, корреспонденты Sputnik Молдова выясняли на улицах столицы, насколько наши сограждане знакомы с творчеством классика национальной и мировой поэзии.

Ответы были разными, однако в большинстве своем кишиневцы оказались достаточно начитанными и эрудированными. Выяснилось, что прочитать наизусть несколько строк или даже строф из поэтического наследия Михая Эминеску могут многие жители столицы, вне зависимости от возраста или языка общения.

Памятник Михай Еминеску
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент и спикер возложили цветы к памятнику Михая Эминеску
А вот об историческом периоде, в котором жил и творил Михай Эминеску, у многих из наших собеседников оказалось смутное представление. На вопрос, сколько лет со дня рождения поэта исполнилось в 2020 году, следовали самые неожиданные ответы - от "70 лет" до... "не меньше 400".

Напомним, что к 170-летию со дня рождения Михая Эминеску приурочен Национальный день культуры, который отмечается в Республике Молдова 15 января.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Бессмертие Эминеску и бесстрастие "Лучафэрула"
Теги:
Михай Эминеску


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жених с невестой на руках во время наводнения в Венеции
Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото
Что знают жители Молдовы о Михае Эминеску
Что знают жители Молдовы о Михае Эминеску
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться