Что знают жители Молдовы о Михае Эминеску

В среду исполнилось 170 лет со дня рождения великого поэта Михая Эминеску. В этот день в Молдове отмечается Национальный день культуры.

В день, когда отмечается знаменательная дата, корреспонденты Sputnik Молдова выясняли на улицах столицы, насколько наши сограждане знакомы с творчеством классика национальной и мировой поэзии.

Ответы были разными, однако в большинстве своем кишиневцы оказались достаточно начитанными и эрудированными. Выяснилось, что прочитать наизусть несколько строк или даже строф из поэтического наследия Михая Эминеску могут многие жители столицы, вне зависимости от возраста или языка общения.

А вот об историческом периоде, в котором жил и творил Михай Эминеску, у многих из наших собеседников оказалось смутное представление. На вопрос, сколько лет со дня рождения поэта исполнилось в 2020 году, следовали самые неожиданные ответы - от "70 лет" до... "не меньше 400".

Напомним, что к 170-летию со дня рождения Михая Эминеску приурочен Национальный день культуры, который отмечается в Республике Молдова 15 января.

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