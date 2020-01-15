Что знают жители Молдовы о Михае Эминеску

В день, когда отмечается знаменательная дата, корреспонденты Sputnik Молдова выясняли на улицах столицы, насколько наши сограждане знакомы с творчеством классика национальной и мировой поэзии.
Ответы были разными, однако в большинстве своем кишиневцы оказались достаточно начитанными и эрудированными. Выяснилось, что прочитать наизусть несколько строк или даже строф из поэтического наследия Михая Эминеску могут многие жители столицы, вне зависимости от возраста или языка общения.
Напомним, что к 170-летию со дня рождения Михая Эминеску приурочен Национальный день культуры, который отмечается в Республике Молдова 15 января.
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