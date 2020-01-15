Какие профессии выбирают молдавские абитуриенты в России

Поступая в российские вузы, выпускники молдавских школ проявляют все большее разнообразие в выборе будущей стези.

Абитуриенты из Молдовы подавая документы в университеты Москвы и других городов стали отдавать предпочтение не только самым "престижным" специальностям. Об этом заявил в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

"Они выбирают экономику и юриспруденцию – это топ тех направлений, где многие хотят учиться. Но тенденции меняются. Все больше студентов хотят получать технические специальности, творческие, стабильно высокий интерес к медицинским направлениям", - отметил Давыдов.

В России стартовал прием заявок от иностранных граждан, которым выделяют квоты на обучение в РФ в следующем году за счет федерального бюджета. Прием документов продлится до 23 февраля включительно.

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Ежегодно Россия выделяет более 15 тысяч мест иностранным студентам. Для Молдовы и Приднестровья в прошлом году эта цифра превышала 500. В этом году ожидается больше мест для молдавских граждан, но пока точное количество не известно.

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