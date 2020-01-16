Кто рискует не пройти отбор на бесплатное обучение в Россию

Как проходит отбор на бесплатное обучение в вузах России, и к чему нужно быть готовым, подробно рассказал представитель Россотрудничества в Молдове.

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов назвал минимальный общий балл, с которым можно подавать документы на бесплатное обучение в российский вуз.

В России стартовал прием заявок от иностранных граждан, которым выделяют квоты на обучение в РФ в следующем году за счет федерального бюджета. Прием заявок продлится до 23 февраля включительно.

"Нужно понимать, что средний бал должен быть "хорошо", то есть не ниже "семерки". Это самая крайняя черта снизу, мы очень либерально к этому относимся. Могли бы делать и "восьмерку", но мы рассматриваем заявки абитуриентов от семи баллов и выше", - объяснил Давыдов.

Помимо таблицы баллов с учебного заведения, как отметил Давыдов, выпускникам нужно пройти и вступительный экзамен в выбранный вуз.

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Как уточнил руководитель Россотрудничества в РМ, там также проходной балл "семерка", если результат будет ниже, то кандидату будут вынуждены отказать.

О других деталях отбора претендентов смотрите на видео.

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