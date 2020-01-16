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Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера России

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Накануне кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.

Кандидатуру Мишустина на должность премьера предложил глава РФ. 

Голосование проходило в четверг в открытом режиме. "За" проголосовали 383 депутата из 438 присутствующих на заседании. "Против" не было ни одного голоса, 41 народный избранник воздержался от голосования.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Единогласно Мишустина поддержала фракция "Единая Россия, голосовали за него и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать кандидатуру. КПРФ приняла решение воздержаться.

Мишустин, отвечая на вопросы журналистов о формировании кабинета министров заявил, что "такое понимание появится в ближайшие дни".

"Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем", -  добавил он.

Новый премьер вступит в должность сразу же после подписания соответствующего президентского указа.

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