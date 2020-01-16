Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера России

Кандидатуру Мишустина на должность премьера предложил глава РФ.
Голосование проходило в четверг в открытом режиме. "За" проголосовали 383 депутата из 438 присутствующих на заседании. "Против" не было ни одного голоса, 41 народный избранник воздержался от голосования.
Мишустин, отвечая на вопросы журналистов о формировании кабинета министров заявил, что "такое понимание появится в ближайшие дни".
"Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем", - добавил он.
Новый премьер вступит в должность сразу же после подписания соответствующего президентского указа.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK