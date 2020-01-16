Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева

Чем объясняют транспортники свое требование повысить стоимость проезда, которая на данный момент составляет 3 лея.

Администраторы кишиневских маршрутных такси заявляют, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признают, что это довольно дорого для горожан, и предлагают повысить тариф до 6-7 леев. На данный момент поездка в это виде общественного транспорта составляет 3 лея.

Как заявил Sputnik Молдова Вячеслав Гэинэ, администратор одного из столичных маршрутов, обслуживаемых микроавтобусами, если предложенный транспортниками тариф не утвердят, то до конца года в городе не будет ни одной маршрутки.

Новость о возможном повышении тарифа на перевозки в столичных маршрутках жители Кишинева оценивают практически однозначно, разница лишь в сопутствующих деталях.

С 1 января 2020 года в Молдове выросла стоимость междугородних пассажирских перевозок. Теперь один километр пути будет стоить не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и микроавтобусов, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK