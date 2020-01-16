22:48 16 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.07
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева

Получить короткую ссылку
16001
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2888/58/28885861.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200116/28883740/vozmozhnyy-rost-tarifa-v-marshrutkakh-do-6-7-leev-chto-dumayut-zhiteli-chisinau.html

Чем объясняют транспортники свое требование повысить стоимость проезда, которая на данный момент составляет 3 лея.

Администраторы кишиневских маршрутных такси заявляют, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признают, что это довольно дорого для горожан, и предлагают повысить тариф до 6-7 леев. На данный момент поездка в это виде общественного транспорта составляет 3 лея.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рост тарифа в маршрутках Кишинева: что требуют перевозчики

Как заявил Sputnik Молдова Вячеслав Гэинэ, администратор одного из столичных маршрутов, обслуживаемых микроавтобусами, если предложенный транспортниками тариф не утвердят, то до конца года в городе не будет ни одной маршрутки. 

Новость о возможном повышении тарифа на перевозки в столичных маршрутках жители Кишинева оценивают практически однозначно, разница лишь в сопутствующих деталях. 

С 1 января 2020 года в Молдове выросла стоимость междугородних пассажирских перевозок. Теперь один километр пути будет стоить не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и микроавтобусов, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Искусство подводной съемки: победители конкурса 2019 Ocean Art Underwater
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться