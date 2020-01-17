Сергей Лавров о ситуации со Sputnik Эстония: это возмутительно

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о давлении эстонских властей на журналистов Sputnik Эстония.
Отвечая на вопрос главы Sputnik Эстония Елены Черышевой, он назвал ситуацию возмутительной и заявил, что Россия в ежедневном режиме требует реакции от ОБСЕ и обращает внимание общественных организаций, Европарламента и Евросоюза на проблему со свободой слова в Эстонии.
Также Сергей Лавров коснулся вопроса двусторонних отношений России и Эстонии.