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Сергей Лавров о ситуации со Sputnik Эстония: это возмутительно

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200117/28891277/Sergey-Lavrov-o-situatsii-so-Sputnik-Estoniya-eto-vozmutitelno.html

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о давлении эстонских властей на журналистов Sputnik Эстония.

Отвечая на вопрос главы Sputnik Эстония Елены Черышевой, он назвал ситуацию возмутительной и заявил, что Россия в ежедневном режиме требует реакции от ОБСЕ и обращает внимание общественных организаций, Европарламента и Евросоюза на проблему со свободой слова в Эстонии.

Также Сергей Лавров коснулся вопроса двусторонних отношений России и Эстонии.



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