Сергей Лавров о ситуации со Sputnik Эстония: это возмутительно

Отвечая на вопрос главы Sputnik Эстония Елены Черышевой, он назвал ситуацию возмутительной и заявил, что Россия в ежедневном режиме требует реакции от ОБСЕ и обращает внимание общественных организаций, Европарламента и Евросоюза на проблему со свободой слова в Эстонии.

Также Сергей Лавров коснулся вопроса двусторонних отношений России и Эстонии.