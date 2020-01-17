Сергей Лавров о желании остаться во главе внешнеполитического ведомства

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своей первой пресс-конференции после отставки правительства ответил на вопрос австрийской журналистки о желании сохранить свою должность.

Ранее, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте, Лавров ответил на вопрос о своей возможной должности в новом правительстве.

Он заявил, что на протяжении всех лет работы в кабмине всегда честно относился к своим обязанностям и продолжает это делать.

А его реакция на вопрос, заданный в ходе пресс-конференции, вызвал оживление в зале.

"Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете… Видите, все засмеялись", – сказал дипломат.

А ответ по существу был такой: "Мне поручили исполнять обязанности три дня назад – я исполняю".

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