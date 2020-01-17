Аурелиу Чокой поздравил дипломатов Молдовы с праздником

Министр иностранных дел и европейской интеграции призвал коллег по внешнеполитическому ведомству приложить все усилия для достижения целей, которые ставит перед собой Республика Молдова.

Глава МИДЕИ Аурелиу Чокой обратился с поздравительным посланием к своим коллегам по дипломатической службе в связи с профессиональным праздником - Днем дипломата.

Он призвал их приложить все усилия для достижения целей, которые ставит перед собой Республика Молдова.

"Мы хотим видеть Молдову независимой, демократической страной, с независимым правосудием, с экономикой, которая будет находиться на уровне европейских стран", - сказал министр в студии Sputnik Молдова.

День дипломата отмечается в Молдове 17 января. Это дата подачи в 1992 году заявки на вступление Республики Молдова в Организацию Объединенных Наций. Профессиональный праздник работников внешнеполитического ведомства учрежден в РМ в 2014 году.

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