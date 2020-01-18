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Не бамбук, но тоже сойдет: панда играет с припорошенной елкой - видео

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Тема:
Утро с нами! (462)
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© Video : Московский зоопарк
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2885/25/28852525.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200118/28852598/panda-igraet-s-zasnezhennoy-elkoy-video.html

Этому черно-белому косолапому зима не в диковинку, хотя в своих родных китайских горах он вряд ли встречал столь яркую и колючую растительность.

А в Московском зоопарке таковая нашлась.

Так почему же не забраться на самую верхушку?

Оба-на, упал! Ничего, отжался, отковылял подальше. Да не просто так, а с добычей в когтистой лапе.

Ну теперь-то можно повеселиться вволю!

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Тема:
Утро с нами! (462)

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