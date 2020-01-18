В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

Три четверти века назад советские войска освободили Варшаву от нацистов. В самой Польше эту великую победу отмечать отказались, но в России о ней не забыли.

Орудийные залпы в честь исторического события были даны с Поклонной горы в Москве.

Польскую столицу освободили в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне столица России салютует в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

До 9 мая фейерверки в Москве отметят освобождение Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также взятие штурмом Берлина.

Президент России Владимир Путин в среду в своем послании Федеральному собранию РФ призвал защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне.

Через два дня Минобороны опубликовало рассекреченные материалы, связанные с освобождением польской столицы.

Проект имеет и еще одну цель - противопоставить факты фальсификациям истории.

Почему - рассказываем в нашем видео.

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