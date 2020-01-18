В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

Орудийные залпы в честь исторического события были даны с Поклонной горы в Москве.
Польскую столицу освободили в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне столица России салютует в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.
До 9 мая фейерверки в Москве отметят освобождение Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также взятие штурмом Берлина.
Президент России Владимир Путин в среду в своем послании Федеральному собранию РФ призвал защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне.
Через два дня Минобороны опубликовало рассекреченные материалы, связанные с освобождением польской столицы.
Проект имеет и еще одну цель - противопоставить факты фальсификациям истории.
Почему - рассказываем в нашем видео.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK