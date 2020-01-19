Сизый дым как средство против "Желтых жилетов"

Полиция и протестующие оказались лицом к лицу во Франции 62-й уикенд подряд, без столкновений и на этот раз не обошлось.

Манифестанты выражают свое несогласие с решениями властей, в последнее время главным образом - c пенсионной реформой. Накануне на улицы Парижа выплеснулась очередная волна недовольства. Маршрут пролегал по центру города, через площадь Бастилии к Лионскому вокзалу.

Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки для разгона группы радикально настроенных протестующих, которые хотели “оказаться во главе шествия” и кидали в полицейских подручные предметы.

Были задержаны 32 человека.

Аварийным службам пришлось гасить многочисленные очаги поджогов на столичных улицах, в то время как демонстранты медленно расходились.

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Очередной раунд противостояния закончился, следующий не за горами.

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