Дональд Серроне после боя с Конором Макгрегором оказался в больнице

Поэтому он пропустил традиционную пресс-конференцию.
Букмекеры ставили на победу Макгрегора в главном бою шоу UFC 246, которое прошло в Лас-Вегасе. И ирландец ожиданий не обманул, ему потребовалось всего 40 секунд для победы над американским соперником.
Кстати, рефери мог остановить бой на несколько секунд раньше. Повреждения Серроне в результате пропущенных ударов плечом и ногой в голову были очень заметными.
Как заявил тренер Макгрегора Джон Кавана, он увидел лучшую версию своего подопечного.
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