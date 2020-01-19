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Дональд Серроне после боя с Конором Макгрегором оказался в больнице

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По завершении поединка Макгрегор поблагодарил соперника - обнял и поцеловал Серроне. Американскому бойцу понадобилась помощь медиков - его госпитализировали.

Поэтому он пропустил традиционную пресс-конференцию.

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© Ruptly
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Букмекеры ставили на победу Макгрегора в главном бою шоу UFC 246, которое прошло в Лас-Вегасе. И ирландец ожиданий не обманул, ему потребовалось всего 40 секунд для победы над американским соперником. 

Кстати, рефери мог остановить бой на несколько секунд раньше. Повреждения Серроне в результате пропущенных ударов плечом и ногой в голову были очень заметными.

Как заявил тренер Макгрегора Джон Кавана, он увидел лучшую версию своего подопечного.

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