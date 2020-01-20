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Лавров о конференции по Ливии: диалог конфликтующих сторон пока не налажен

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Попытку примирить противоборствующие силы предприняли в Берлине представители России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции, ЕС и ООН.

Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров рассказал об итогах прошедшей в столице Германии международной конференции по Ливии.

"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, состоявшейся 13 января в Москве", — рассказал дипломат.

В частности, они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия.

Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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По словам Лаврова, участники согласовали подробный документ, в котором содержатся ряд предложений и рекомендации по урегулированию конфликта.

Согласно тексту, все этнические и политические группы должны иметь доступ к природным богатствам страны. Кроме того, стороны переговоров призвали решить гуманитарные проблемы Ливии и соблюдать права человека. В документе также есть раздел, где говорится о поддержке этих процессов по всем направлениям, в том числе под эгидой ООН.

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