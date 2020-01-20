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Как НАТО готовит Европу к войне с Россией

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© Video : Sputnik / RUPTLY / US Army
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200120/28921743/kak-nato-gotovit-europe-k-voyne-s-russia.html

США перебрасывают во Францию, Нидерланды, Бельгию и Германию большие силы, они войдут в состав 37 тысяч корпуса НАТО, готовящегося к отправке в Восточную Европу.

Столь значительный контингент будет задействован в учениях на территории Польши и стран Балтии с пафосным названием "Защитник Европы – 2020". 

Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
© Sputnik / Денис Петров
МИД РФ: Россия не приветствует учения НАТО в Восточной Европе в 2020 году

Очевидная задача маневров: отладить схему передислокации войск в регион. От кого защищать – тоже понятно.

Смысл учений весьма прозрачен: показать России (и Китаю) всю мощь западного военного блока. Та самая демонстрация мускулов. Но вот что характерно: многих жителей ЕС "радужная" перспектива для их территории стать полем битвы в большом конфликте совсем не радует.

В авангарде протестных настроений в этот раз выступили немецкие левые и другие активисты. Они прямо заявляют, что "Защитник Европы – 2020" станет прямой попыткой спровоцировать Москву и "создать ложный образ врага".

Западные СМИ уже пишут, что подразделения Вооруженных сил США развернут "игрушечную войну" с Россией, во время которой любая провокация может привести как к локальному, так и к масштабному конфликту.

Москва заявила, что "не приветствует" учения НАТО в Восточной Европе в 2020 году, поскольку "они не имеют отношения к укреплению безопасности, а лишь создадут разделительные линии".

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