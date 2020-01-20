Как НАТО готовит Европу к войне с Россией

Столь значительный контингент будет задействован в учениях на территории Польши и стран Балтии с пафосным названием "Защитник Европы – 2020".
Очевидная задача маневров: отладить схему передислокации войск в регион. От кого защищать – тоже понятно.
Смысл учений весьма прозрачен: показать России (и Китаю) всю мощь западного военного блока. Та самая демонстрация мускулов. Но вот что характерно: многих жителей ЕС "радужная" перспектива для их территории стать полем битвы в большом конфликте совсем не радует.
В авангарде протестных настроений в этот раз выступили немецкие левые и другие активисты. Они прямо заявляют, что "Защитник Европы – 2020" станет прямой попыткой спровоцировать Москву и "создать ложный образ врага".
Западные СМИ уже пишут, что подразделения Вооруженных сил США развернут "игрушечную войну" с Россией, во время которой любая провокация может привести как к локальному, так и к масштабному конфликту.
Москва заявила, что "не приветствует" учения НАТО в Восточной Европе в 2020 году, поскольку "они не имеют отношения к укреплению безопасности, а лишь создадут разделительные линии".
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