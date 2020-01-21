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Игналинская АЭС: что стало c самой мощной атомной электростанцией СССР

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Смотрите на видео, как сейчас выглядит Игналинская АЭС, которая ранее была самой мощной атомной электростанцией в СССР и мире.

Некогда эта АЭС обеспечивала больше половины потребности в электричестве Литвы, помогала развитию экономики уже независимой Литовской Республики после распада Советского Союза.

Но в угоду политическим амбициям, касающимся вступления в Евросоюз, власти приняли решение закрыть электростанцию. Это было обязательным условием Брюсселя, на которое пошли политики, хотя большая часть граждан и эксперты выступали против.

Первый блок станции закрылся 31 декабря 2004 года, второй - через пять лет.

Как и предсказывали специалисты, последствия для экономики оказались катастрофическими.

Корреспондент Sputnik посетил территорию закрытой атомной электростанции и выяснил, что сейчас с ней происходит.

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