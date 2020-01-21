Лавров: итоги Второй мировой войны пытаются поставить под сомнение

Борьба с фальсификацией истории станет приоритетом во время председательства России в Организации Договора коллективной безопасности.

Одним из главных приоритетов России на посту председателя Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет борьба с искажением и фальсификацией истории Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

"В наших инициативах, в наших приоритетах на период российского председательства это центральное направление", - сказал Сергей Лавров.

В борьбе против фальсификации истории важное место занимает правовая сфера.

"Правовые итоги Второй мировой войны сейчас пытаются подвергать сомнению", - подчеркнул Лавров.

На днях в МИД России сообщили, что на торжественные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы в Москву приглашены все лидеры стран ОДКБ.

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