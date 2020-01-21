20:34 21 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.55
  • RUB0.29
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Лавров: итоги Второй мировой войны пытаются поставить под сомнение

Получить короткую ссылку
74 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2892/97/28929759.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200121/28929810/lavrov-itogi-vtoroy-mirovoy-voyny-pytayutsya-postavit-pod-somnenie.html

Борьба с фальсификацией истории станет приоритетом во время председательства России в Организации Договора коллективной безопасности.

Одним из главных приоритетов России на посту председателя Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет борьба с искажением и фальсификацией истории Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

"В наших инициативах, в наших приоритетах на период российского председательства это центральное направление", - сказал Сергей Лавров.

В борьбе против фальсификации истории важное место занимает правовая сфера.

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: наш долг - передать потомкам всю правду о Великой Отечественной войне

"Правовые итоги Второй мировой войны сейчас пытаются подвергать сомнению", - подчеркнул Лавров.

На днях в МИД России сообщили, что на торжественные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы в Москву приглашены все лидеры стран ОДКБ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Лавров: попытки пересмотра решения Нюрнбергского трибунала - опасная тенденция
Путин высказался по поводу празднования 75-летия Победы в ВОВ
В Молдове не позволят забыть о Великой Отечественной войне


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Испания и Франция во власти Глории: на обе страны обрушился мощный шторм
Итоги Второй мировой войны пытаются подвергать сомнению - Лавров на встрече с генсеком ОДКБ
Лавров: итоги Второй мировой войны пытаются поставить под сомнение
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться