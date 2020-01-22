Лукашенко получил от Рогозина "легендарный подарок"

Артефакт недавно вернулся с орбиты, но пока остается тайной, с кем именно из российских космонавтов он туда летал.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Собеседники рассмотрели двусторонние проекты в космической сфере. А еще гость привез и вручил необычный подарок.

"Это - настоящая перчатка космонавта, побывавшего в космосе в 2019 году. Я потом по секрету скажу, чья она", - сказал Рогозин.

Хозяин "звездному сувениру" был очень рад. "Это у меня первый такой легендарный подарок", - сказал глава белорусского государства.

Другие подробности - в нашем видео.

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