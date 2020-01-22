Латвия и Литва: на пути к демографической катастрофе

Латвия входит в десятку стран мира с самым стремительным сокращением населения. По прогнозам демографов, к 2030 году в стране может остаться всего 1,7 миллиона человек, а к 2050 году — 1,52 миллиона. Для сравнения: в 1991 году в республике проживали около 2,7 млн человек.

Постоянно уменьшается и население Литвы, по последним данным оно составляет 2,793 млн человек. Параллельно происходит стремительное старение страны.

Эксперты поясняют, что в обеих странах население будет и далее сокращаться из-за эмиграции и смертности, опережающей рождаемость.

Другие детали – в нашем видео.

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