Вашингтон собирается воевать в космосе. Чем ответит Россия?

Ровно месяц назад Дональд Трамп объявил о создании нового рода американских войск – космических сил, в военный бюджет США на 2020 год заложили сумму в 40 миллионов долларов на развитие подразделения.
Пока в штате всего 200 военнослужащих, ими командует генерал ВВС Джон Рэймонд.
Была продемонстрирована и новая форма космических войск США, но реакция публики оказалась далеко не однозначной.
The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the— United States Space Force Ⓥ (@SpaceCorpsUS) 18 ianuarie 2020
Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/mzr6FAZBwt
Некоторые пользователи соцсетей назвали ее "ужасающе веселой", поскольку создатели выбрали зеленые тона, "больше подходящие для леса".
Пентагон, вопреки критике "по форме и по существу", намерен последователь проводить курс на милитаризацию космоса.
О реакции России на эти далеко идущие планы - в нашем видео.
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