Вашингтон собирается воевать в космосе. Чем ответит Россия?

В США и НАТО рассматривают околоземное пространство как арену противоборства с потенциальным противником.

Ровно месяц назад Дональд Трамп объявил о создании нового рода американских войск – космических сил, в военный бюджет США на 2020 год заложили сумму в 40 миллионов долларов на развитие подразделения.

Пока в штате всего 200 военнослужащих, ими командует генерал ВВС Джон Рэймонд.

Была продемонстрирована и новая форма космических войск США, но реакция публики оказалась далеко не однозначной.

​Некоторые пользователи соцсетей назвали ее "ужасающе веселой", поскольку создатели выбрали зеленые тона, "больше подходящие для леса".

Пентагон, вопреки критике "по форме и по существу", намерен последователь проводить курс на милитаризацию космоса.

О реакции России на эти далеко идущие планы - в нашем видео.

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